Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Симферополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом ● В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента ● Крымский ученый заявил о риске «устаревания» вакцин из-за мутации коронавируса
Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.
Об этом чиновник сообщил в своем Instagram.
«Я сегодня, так как вакцины в достаточном количестве, пришел на площадь Нахимова с утра до работы, тоже поставил себе прививку первую от коронавируса, которая называется «Спутник V». Всех приглашаю на пункты вакцинации ставить прививку. Сейчас ограничений в городе Севастополе по прививкам нет. Это нужно обязательно сделать: чем быстрее мы все привьемся, получим коллективный иммунитет, тем быстрее избавимся от последних ограничений», - пояснил губернатор.
Развожаев напомнил, что сегодня в город поступила крупная партия вакцины от коронавируса – 30 тысяч доз. Это позволило развернуть дополнительные пункты вакцинации, в части которых можно привиться без предварительной записи. Для вакцинации в таких мобильных пунктах достаточно прийти, взяв с собой необходимые документы – паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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