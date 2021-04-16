Развожаев сделал прививку от COVID-19 в мобильном пункте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел первую часть вакцинации от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте на площади Нахимова.

Об этом чиновник сообщил в своем Instagram.

«Я сегодня, так как вакцины в достаточном количестве, пришел на площадь Нахимова с утра до работы, тоже поставил себе прививку первую от коронавируса, которая называется «Спутник V». Всех приглашаю на пункты вакцинации ставить прививку. Сейчас ограничений в городе Севастополе по прививкам нет. Это нужно обязательно сделать: чем быстрее мы все привьемся, получим коллективный иммунитет, тем быстрее избавимся от последних ограничений», - пояснил губернатор.

Развожаев напомнил, что сегодня в город поступила крупная партия вакцины от коронавируса – 30 тысяч доз. Это позволило развернуть дополнительные пункты вакцинации, в части которых можно привиться без предварительной записи. Для вакцинации в таких мобильных пунктах достаточно прийти, взяв с собой необходимые документы – паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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