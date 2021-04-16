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Власть

Раньше были круизники: в порт Ялты зашел военный корабль

14:01 пятница, 16 апреля 2021
Ялта
Раньше были круизники: в порт Ялты зашел военный корабль

фото © скрин видео

Жители Ялты сняли на видео заход малого ракетного корабля Черноморского флота «Вышний Волочек».

Запись опубликована в канале «Дорогие мои» в YouTube. Корабль прибыл в город для участия в мероприятиях, посвященных празднованию годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«В порт заходит военный кораблик, – комментирует происходящее автор ролика. – Ялта. Вечер, начало восьмого, 15 апреля 2021 год». 

На кадрах видно, как корабль подходит к пирсу, расположенному в ялтинском порту. В это время на набережной находилось большое число отдыхающих. Корабль вызвал ажиотаж у гуляющих по набережной, люди снимали его на мобильные телефоны.

В пятницу на пришвартованном у набережной Ялты малом ракетном корабле ЧФ «Вышний Волочек» начали проводить экскурсии. Попасть на корабль можно с 12.00 до 18.00, при посещении требуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Экскурсоводами выступают военнослужащие ЧФ – члены экипажа. Экскурсия предусматривает ознакомление с вооружением корабля, расположенном на верхней палубе, и его техническими характеристиками.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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