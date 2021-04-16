Рабочая молодежь утекает из Севастополя

фото © Новости Крыма

Количество молодых работников до 30 лет в Севастополе по итогам 2020 года сократилось на 16% – или на 6000 человек.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Единой причины для такого провала нет, считают эксперты, это стало результатом ряда социальных и экономических факторов.

По данным исследования, наибольшее снижение количества молодых сотрудников произошло в Амурской области — там среднегодовой показатель уменьшился на 22%, или на 19 тыс. человек. Севастополь занимает пятую строчку рейтинга потерь, после Мурманской области и Бурятии.

В целом по стране за прошлый год российский рынок труда потерял 1,01 млн работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно — в декабре их насчитывалось 12,17 млн человек против 13,18 млн годом ранее.

Основная часть выбывших с рынка труда молодых сотрудников работала в сфере обслуживания и торговли. В целом, пандемия и связанные с ней ограничения внесли существенный вклад в снижение занятости – значительная часть молодежи работает в сфере услуг и секторе малого и среднего бизнеса, особенно пострадавших из-за локдауна.

Во время «жесткой» фазы карантина уровень занятости среди работников до 30 лет упал значительно сильнее по сравнению с другими возрастными группами.

Как пояснила руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева, в случае Севастополя снижение числа молодых сотрудников объясняется как экономическими, так и социальными причинами.

«Это комплекс факторов, и свести ситуацию к одной причине нельзя. Это и демографический фактор, когда в трудоспособный возраст вошли представители “эха» демографической ямы, это и сам рынок труда Севастополя, в котором недостаточно привлекательных предложений для представителей этой возрастной группы», – отметила эксперт.

Кроме того, напомнила Наталья Киселева, городская молодежь в целом более мобильна, чем люди старшего возраста, и попытки значительной части молодых людей искать работу за пределами родного региона вполне понятны.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские энтузиасты открыли астероид. Международный центр малых планет подтвердил открытие нового астероида 2021 EP5 телескопом «Синтез», который восстанавливают в Крымской обсерватории (КрАО).

Развожаев пообещал Инкерману газ и отделение полиции. Привести в порядок базовую инфраструктуру города губернатор планирует в течение трех лет.

Космический аппарат «Луна-25» будет управляться из Крыма. Управление космическими аппаратами отечественной лунной программы будет осуществляться из Крыма, сообщил начальник отдела КИС комплекса «Квант-Д» Андрей Бродовский.

В Ялте в этом году могут начать подготовку к реконструкции Царской тропы. Власти Ялты предусмотрели в местном бюджете почти 4 млн рублей на подготовку к реконструкции Солнечной (Царской) тропы.