Прокуроры Крыма оказались замешаны в деле о крупной взятке сотруднику МВД

фото © Новости Крыма

Двое прокуроров отделов аппарата прокуратуры Республики Крым подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. Это связано с делом о крупной взятке начальника следственного управления УМВД по Симферополю Никиты Мельникова.

«В феврале текущего года предприниматель обратился к знакомым сотрудникам прокуратуры с просьбой оказать содействие в непривлечении к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Работники ведомства, действуя в составе группы, потребовали за это передать им взятку в размере 9 млн рублей, намереваясь передать должностному лицу полиции за решение вопроса 7,5 млн рублей. Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД России по Симферополю, с которым взаимодействовали в силу занимаемых должностей и давнего знакомства», – сообщила Постнова.

Вечером 5 апреля сотрудник полиции в одном из кафе Симферополя получил взятку от работников прокуратуры в размере 7,5 млн рублей. После получения денег его задержали. Схему выявили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю, а также МВД по Крыму.

В отношении прокуроров возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Они уже уволены, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. «Работники уволены из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. Факты совершения преступлений работниками прокуратуры бескомпромиссно пресекаются в органах прокуратуры», – отметили там.

Мельникову обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере – уже предъявлено. Суд арестовал его до 6 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму поймали инста-мошенницу. Мошенницу, продававшую несуществующую одежду в соцсетях, отыскали в Красногвардейском районе.

Полиция ищет свидетелей незаконной вырубки деревьев в Евпатории. Полиция Евпатории устанавливает дополнительных свидетелей незаконной вырубки деревьев в городском парке имени Фрунзе.

В Севастополье суд не разрешил охоту в районе мыса Айя. Арбитражный суд Севастополя 13 апреля признал законным отказ Севприроднадзора рассматривать заявку на добычу оленя, косули, муфлона, лисиц и волков в районе мыса Айя.

В Евпатории вынесли приговор двум юным фальшивомонетчикам. Двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, сбывавшие поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, получили 4 и 3,6 года лишения свободы условно соответственно.