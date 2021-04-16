Прогноз погоды в Крыму на пятницу 16 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 16 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный 15 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 18, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 14 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 апреля.

Крым продолжит заливать дождями после короткой паузы. В Крыму в ближайшие несколько дней не предвидится осадков, но уже совсем скоро на полуостров вернется дождливая погода.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 13 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 13 апреля.

Аномальная весна сулит Крыму ряд неожиданностей. Уже второй месяц весны, а в Крыму толком и не было теплых дней. Небольшие осадки в виде дождя и снега уже стали визитной карточкой марта и апреля 2021 года. Однако аномально холодная весна благоприятно повлияет на местный урожай.