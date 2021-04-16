Полиция ищет свидетелей незаконной вырубки деревьев в Евпатории

Полиция Евпатории устанавливает дополнительных свидетелей незаконной вырубки деревьев в городском парке имени Фрунзе.

Об этом говорится в официальном сообщении отдела МВД России по Евпатории.

«Следственным отделом ОМВД России по Евпатории возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконной рубки зеленых насаждений в Центральном парке культуры и отдыха им. М.В. Фрунзе Евпатории. В ходе следствия было установлено, что незаконные действия производились в период с марта по апрель текущего года. С целью всестороннего полного и объективного расследования уголовного дела полиция устанавливает дополнительных свидетелей и очевидцев указанного события», – сказано в сообщении.

Полиция просит всех располагающих информацией, которая может представлять оперативный интерес, сообщить об этом по мобильному телефону +79787531690 или в дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории +7(36569)9-06-90; 102 (круглосуточно).

В середине марта прокуратура Евпатории начала проверку по факту массовой санитарной обрезки и сноса деревьев в парке им. Фрунзе, которая вызвала обеспокоенность у местных жителей. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело – ущерб от незаконной вырубки в парке оценили в 4 млн рублей. Хотя глава городской администрации Евпатории Роман Тихончук ранее сообщил Крыминформу, что в парке проводится «санитарное омоложение» деревьев.

Депутат Госсовета Крыма Сергей Ерхан уже предложил провести компенсационную высадку деревьев в парке им. Фрунзе за свой счет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории вынесли приговор двум юным фальшивомонетчикам. Двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, сбывавшие поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, получили 4 и 3,6 года лишения свободы условно соответственно.

Три года за езду в пьяном виде: в России хотят ужесточить ПДД. В России предложили увеличить до трех лет максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Гибель детей на пожаре в Крыму: родителей будут судить. Супружеская пара из села Геройское Сакского района предстанет перед судом из-за гибели двоих малолетних сыновей и их дедушки в результате пожара.

Бывший чиновник из Алушты проведет семь лет в колонии за взятку. Экс-начальник управления капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты проведет более семи лет в колонии строгого режима за взятку и злоупотребление должностными полномочиями.