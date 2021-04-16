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Общество

Погода в Крыму на выходные: «прогнозы не позитивные»

16:47 пятница, 16 апреля 2021
Погода в Крыму на выходные: «прогнозы не позитивные»

фото © Новости Крыма

Жителям Крыма снова предсказали ненастную погоду на ближайшие выходные. На полуостров заглянет балканский циклон.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

«Прогнозы не позитивные. За апрель на полуострове осадков выпало 74% от нормы. И это только начало. Дело в том, что в ближайшие дни через полуостров будет прорываться холодная фронтальная система, тепла не будет. В лучшем случае температура воздуха составит +11…+13 градусов. Местами пройдут небольшие дожди», - сообщил он.

По словам Тишковца, с субботу инициативу ненадолго перехватит антициклон, но температура воздуха ночью не поднимется выше +2…+4 градусов, а днем +12…+14 без осадков.

«В воскресенье скажется влияние теплой фронтальной системы, связанной с очередным балканским циклоном, который постоянно «мутит воду» и не дает возможности воздуху хорошо прогреваться. С запада потянутся плотные облака, ночью без осадков.

Температура воздуха составит +3…+5. Днем начнется небольшой дождь, столбики термометров покажут +15…+17 градусов», - уточнил специалист.

Неустойчивый характер погоды наблюдается на полуострове на протяжении марта и апреля. Ранее Евгений Тишковец заявил, что потепления стоит ожидать не раньше мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 15 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 15 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на среду 14 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 14 апреля.

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Прогноз погоды в Крыму на вторник 13 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 13 апреля.

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