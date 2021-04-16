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Власть

Новый мэр Симферополя разогнал почти всех замов из прошлой команды

Новый мэр Симферополя разогнал почти всех замов из прошлой команды

фото © crimea-news.com

В руководстве администрации Симферополя остались только два заместителя главы исполнительной власти города.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

«Полномочия ранее назначенных заместителей главы администрации заканчиваются при назначении нового главы. Новый руководитель принимает решение, кто из заместителей продолжит работать, а кто нет. На сегодня положительные решения приняты по Александру Зинченко и Татьяне Сухиной», – уточнили в пресс-службе.

Татьяна Сухина работает в администрации Симферополя с 2014 года. Она является заместителем главы администрации – начальником управления образования. Александр Зинченко был назначен замом главы администрации в феврале этого года. Он курирует сферы внутренней, информационной политики и межнациональных отношений.

Валентин Демидов был назначен главой администрации Симферополя на сессии горсовета 7 апреля. В комментарии журналистам он подчеркнул, что обновлять команду планирует, но будет это делать постепенно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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