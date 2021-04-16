Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +11
море +9

Власть

На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал

14:37 пятница, 16 апреля 2021
На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал

фото © Служба автодорог Крыма

На автомобильной дороге Гончарное – Ялта ограничили движение транспорта.

Об этом сообщили в  ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«Движение на участке автомобильной дороги ограничено в связи с обрушением участка подпорной стены и края проезжей части», — уточнили в ведомстве.

На данный момент выполнены работы по установке знаков дорожного движения и иных технических средств организации дорожного движения. Специалисты подрядной организации ГУП РК «Крымавтодор» приступили к работам по ликвидации последствий обрушения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым. Авиакомпания осуществляла полеты в Крым с 2019 года. На ее воздушные суда наложен арест.

Новый светофор изменит движение в центре Севастополя. Реверсивный светофор, недавно установленный на улице Карантинной в центральной части Севастополя, вызвал бурную реакцию у проезжающих мимо автомобилистов.

В Симферополе снова ограничат движение по улице Козлова. Ограничение движения вводится из-за работ по укладке асфальта с 6:00 17 апреля по 6:00 19 апреля, на участке от улицы Старозенитная до Красноармейской.

Власти намерены существенно изменить организацию движения на ялтинской обводной дороге. Власти Ялты предлагают внести изменения в организацию движения на обводной дороге, огибающей большую часть города.

Общество
Погода в Крыму на выходные: «прогнозы не позитивные»

Погода в Крыму на выходные: «прогнозы не позитивные»

Жителям Крыма снова предсказали ненастную погоду на ближайшие выходные. На полуостров заглянет балканский циклон.

Водный кризис
Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки

Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки

Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.

Власть
На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал

На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал

На автомобильной дороге Гончарное – Ялта ограничили движение транспорта.

Общество
Рабочая молодежь утекает из Севастополя

Рабочая молодежь утекает из Севастополя

Количество молодых работников до 30 лет в Севастополе по итогам 2020 года сократилось на 16% – или на 6000 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации