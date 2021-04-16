Власть
На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал
фото © Служба автодорог Крыма
На автомобильной дороге Гончарное – Ялта ограничили движение транспорта.
Об этом сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
«Движение на участке автомобильной дороги ограничено в связи с обрушением участка подпорной стены и края проезжей части», — уточнили в ведомстве.
На данный момент выполнены работы по установке знаков дорожного движения и иных технических средств организации дорожного движения. Специалисты подрядной организации ГУП РК «Крымавтодор» приступили к работам по ликвидации последствий обрушения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым. Авиакомпания осуществляла полеты в Крым с 2019 года. На ее воздушные суда наложен арест.
Новый светофор изменит движение в центре Севастополя. Реверсивный светофор, недавно установленный на улице Карантинной в центральной части Севастополя, вызвал бурную реакцию у проезжающих мимо автомобилистов.
В Симферополе снова ограничат движение по улице Козлова. Ограничение движения вводится из-за работ по укладке асфальта с 6:00 17 апреля по 6:00 19 апреля, на участке от улицы Старозенитная до Красноармейской.
Власти намерены существенно изменить организацию движения на ялтинской обводной дороге. Власти Ялты предлагают внести изменения в организацию движения на обводной дороге, огибающей большую часть города.
Погода в Крыму на выходные: «прогнозы не позитивные»
Жителям Крыма снова предсказали ненастную погоду на ближайшие выходные. На полуостров заглянет балканский циклон.
Стало еще хуже: жители Алушты будут получать воду только один раз в сутки
Власти Алушты установили график подачи воды, в соответствии с которым она будет подаваться один раз в сутки в вечернее время.
На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал
На автомобильной дороге Гончарное – Ялта ограничили движение транспорта.
Власти России объяснили в каком случае Украина начнет захват Крыма
Патрушев думает, что Киев начнет боевые действия в Крыму после гибели своих военнослужащих.
14 апреля
Рабочая молодежь утекает из Севастополя
Количество молодых работников до 30 лет в Севастополе по итогам 2020 года сократилось на 16% – или на 6000 человек.