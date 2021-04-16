На трассе на Южном берегу Крыма произошел новый обвал

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На автомобильной дороге Гончарное – Ялта ограничили движение транспорта.

Об этом сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«Движение на участке автомобильной дороги ограничено в связи с обрушением участка подпорной стены и края проезжей части», — уточнили в ведомстве.

На данный момент выполнены работы по установке знаков дорожного движения и иных технических средств организации дорожного движения. Специалисты подрядной организации ГУП РК «Крымавтодор» приступили к работам по ликвидации последствий обрушения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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