На решение водной катастрофы в Крыму обещают истратить более двух миллиардов долларов

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На мероприятия по водообеспечению полуострова в ближайшие четыре года потратят более 165 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РК.

«С начала реализации федеральной целевой программы (ФЦП), с учетом ее продления до 2025 года, на решение проблем водоснабжения, водообеспечения и водоотведения в Крыму выделено 165 миллиардов рублей», - цитирует ведомство главу Минстроя Михаила Храмова.

Уточняется, что в рамках мероприятий запланировано к реализации 14 объектов водообеспечения (два введены в эксплуатацию), и девяносто семь объектов водоснабжения и водоотведения (восемь введены в эксплуатацию).

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу.

С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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