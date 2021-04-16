Водный кризис
Развитие сюжета: В Алуште «ускоренным темпом» строят новый водовод ● Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам ● Власти РФ дадут 70 млн рублей на оценку запасов питьевой воды в Азовском море ● В Ялте ограничили подачу воды, чтобы накопить ее для курортников ● Константинов решил, что Крым сможет напоить всех туристов пресной водой
На решение водной катастрофы в Крыму обещают истратить более двух миллиардов долларов
фото © Новости Крыма
На мероприятия по водообеспечению полуострова в ближайшие четыре года потратят более 165 млрд рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РК.
«С начала реализации федеральной целевой программы (ФЦП), с учетом ее продления до 2025 года, на решение проблем водоснабжения, водообеспечения и водоотведения в Крыму выделено 165 миллиардов рублей», - цитирует ведомство главу Минстроя Михаила Храмова.
Уточняется, что в рамках мероприятий запланировано к реализации 14 объектов водообеспечения (два введены в эксплуатацию), и девяносто семь объектов водоснабжения и водоотведения (восемь введены в эксплуатацию).
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу.
С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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