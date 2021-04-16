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Происшествия

На рейде Севастополя взорвали корабельную мину

Пловцы Черноморского флота обезвредили подводную мину времен Второй мировой войны, обнаруженную на дне Черного моря на рейде Севастополя.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Боеприпас, находившийся на глубине 15 метров в километре от берега, предположительно является корабельной якорной миной КБ-3 образца 1931 года.

В связи с возможным риском детонации вместо подъема мины на поверхность или разминирования ее на месте было решено дистанционно взорвать ее специальным зарядом на дне моря.

Безопасность района обеспечивал противодиверсионный катер. В назначенное время мину успешно обезвредили.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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