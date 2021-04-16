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Власть

Милитаризация продолжается: в Крыму построят станцию раннего предупреждения о пусках ракет

12:02 пятница, 16 апреля 2021
Милитаризация продолжается: в Крыму построят станцию раннего предупреждения о пусках ракет

фото © Новости Крыма

Строительство системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) начнется в Крыму.

Как сообщили «Интерфаксу» в аппарате генерального конструктора станции, документация на строительство нового радара уже утверждена.

«В скором времени начнутся работы по возведению фундамента станции», – сообщил собеседник.

Главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин 3 июля 2020 года отмечал, что строительство новой РЛС под Севастополем закончат в 2024 году.

«Учитывая актуальность развертывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (радиолокационной станции высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году», – говорил Суровикин.

Также генконструктор СПРН Сергей Боев сообщал, что новая РЛС «Воронеж» заменит устаревшую РЛС «Днепр» под Севастополем. «Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями», – заявлял Боев.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Севастополе совещание. В частности он заявил, что «Украина, пользуясь поддержкой США, может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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