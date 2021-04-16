Какой сегодня праздник 16 апреля

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Сегодня, 16 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Чарли Чаплина

Трогательный актер, человек небольшого роста, с удивительно большой душой, он навсегда оставил память в душе каждого зрителя. Речь идет, конечно, о великом актере Чарли Чаплине, день которого отмечает 16 апреля общественность всего мира. Образ трогательного бродяги, человека с черными усиками, большим котелком и неизменной тросточкой до сих пор вызывает восторг.

Чаплин неоднократно признавался в том, что по отцовской линии у него были цыганские корни, чем он очень гордился. Интересен факт, что по причине серьезных материальных трудностей в семье, Чаплин был вынужден начать рано работать. Он разносил прессу, трудился в типографии и был ассистентом врача.

Чарли удостоился 3-х «Оскаров», при том, что все эти награды были вручены ему не за актерскую игру.

В 1975 г. королева Великобритании пожаловала Чарли Чаплину рыцарское звание.

Всемирный день голоса (World Voice Day)

Фото www.tadviser.ru

16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идет о Всемирном дне голоса (World Voice Day). В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии.

Традиционно 16 апреля во всех странах, присоединившихся к празднованию Дня, проходят мероприятия с участием врачей-специалистов, чья специализация напрямую или косвенно связана с поддержанием здоровья голоса человека, профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата. Семинары, лекции и симпозиумы собирают врачей, как на уровне регионов, так и на международном уровне, позволяя обмениваться опытом. В них принимают участие фониатры, оториноларингологи, невропатологи, эндокринологи.

Никита Водопол

Народный праздник «Никита Водопол» отмечается 16 апреля (по старому стилю - 3 апреля). В православной церкви в этот день почитают святого Никиту Исповедника. Другие названия праздника: «Никита Ледолом», «День Никиты», «День Водяного», «Угощение Водяного», «Праздник рыболовов». Водополом день прозвали в связи с началом ледохода и открытием рыбацкого промыслового сезона. Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной.

Также сегодня, 16 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Никиты Исповедника

- День мира в Чеченской Республике

- День работника полиции Армении

- День коричного ветра

- День пижамы на работе (National Wear Your Pajamas To Work Day) в США

- День грибов (Day of the Mushroom) в США

- День библиотекаря (National Librarian Day) в США

- День яиц «Бенедикт» (National Eggs Benedict Day) в США

- День памяти жертв холокоста в Венгрии

- День Конституции (День юриста) в Болгарии

- День памяти жертв газовой атаки в Ираке

Сегодня именины празднуют: Антиох, Феодосия, Никита, Марин, Вифоний, Галик, Дей, Елпидифор, Иллирик, Нектарий.

Что происходило 16 апреля в прошлые годы

73 - Римляне захватили иудейскую крепость Масада. Восстание в Иудее подавлено.

1346 - Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи

1705 - Английская королева посвятила Исаака Ньютона в рыцари.

1871 - в Германии вступила в силу новая конституцияБерлин стал столицей Германской империи

1912 - англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, которая перелетела Ла-Манш самолетом

1922 - Подписан Рапальський договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и СССР.

1945 - СССР начал окончательное, но плохо продуманное наступление на Берлин, во время которого погибло более 2,5 млн красноармейцев.

1947 - Бернард Барух ввел термин «Холодная война» для обозначения отношений между СССР и США.

2000 - На референдуме большинство жителей Украины поддержало идею сокращения Верховной Рады, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

2003 - Подписан Афинский трактат, по которому 10 новых стран стали членами ЕС.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 апреля. Какие праздники будут завтра?

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