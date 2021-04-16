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Власть

Благоустройство площади Ленина в Симферополе проведет фирма из России

Благоустройством центральной площади Симферополя займется фирма из Воронежа.

Соответствующее распоряжение о назначении подрядчика опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

В документе говорится, что капитальный ремонт общественной территории на площади Ленина будет проводить фирма ООО «Комплект». Стоимость работ по контракту составит 109,23 миллиона рублей. Проект должен быть завершен к концу 2021 года, при этом компания должна самостоятельно выполнить не менее 75% работ.

Согласно сведениям из единого госреестра юрлиц предприятие зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. По данным портала госзакупок, предприятие в прошлом году выполняло работы по благоустройству в Севастополе. В частности, выполняло восстановительные работы на территориях воинских захоронений и провела капитальный ремонт сквера БРУ им. Горького в Балаклаве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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