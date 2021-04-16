Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом ● В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента ● Крымский ученый заявил о риске «устаревания» вакцин из-за мутации коронавируса ● Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © gazeta.ru
За 15 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 15 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3678 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период – 36 408 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму почти сто новых заражений за сутки. За 14 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента. В Крыму начали работать мобильные пункты антиковидной вакцинации на центральных площадях городов.
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98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 15 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
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