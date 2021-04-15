Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

фото © travelcrimea.com

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти города ожидают «наплыва туристов» в период майских праздников.

В связи с этим она поручила устранить недостатки в работе перевозчиков.

«Мы ожидаем значительный наплыв туристов уже в майские праздники. Это и серьезная нагрузка, и проверка – на правильном ли мы пути. Времени на раскачку нет, с кого спросить – знаем. Не устроит население качество услуг – будет расторгать контракты», – отметила Павленко.

Она считает, что в работе общественного транспорта Ялты «нужно жестко и срочно наводить порядок».

«Сегодня вопросов к качеству перевозок предостаточно. Первое – заявленный график должен соблюдаться. Самые отдаленные населенные пункты не должны чувствовать себя отрезанными от жизни. Второе – автобусы и маршрутки должны быть элементарно чистыми и, кстати, по условиям, не старше 7 лет. Третье – только вежливый тон общения с пассажирами. Никакого хамства. К старикам и детям – особенное отношение. Я напоминаю, что в нашей стране с этого года высаживать из транспорта безбилетных детей запрещено законом», – подчеркнула глава Ялты.

Она также сообщила, что 20 апреля на маршруте №128 Форос-Ялта «в рамках контракта выйдут первые автобусы». По данным властей, с 1 мая начнут в рамках новых договоров курсировать автобусы в направлении Гурзуфа и Воронцовского дворца.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов. За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.

ФАС проконтролирует цены на отдых в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на российских курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Турбизнес оценил влияние на Крым ограничения авиасообщения с Турцией. Крымские туроператоры рассчитывают, что закрытие авиасообщения с Турцией приведет к переориентации части турпотока на Крым.

В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.