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Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

14:08 четверг, 15 апреля 2021
Ялта
Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

фото © travelcrimea.com

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти города ожидают «наплыва туристов» в период майских праздников.

В связи с этим она поручила устранить недостатки в работе перевозчиков.

«Мы ожидаем значительный наплыв туристов уже в майские праздники. Это и серьезная нагрузка, и проверка – на правильном ли мы пути. Времени на раскачку нет, с кого спросить – знаем. Не устроит население качество услуг – будет расторгать контракты», – отметила Павленко.

Она считает, что в работе общественного транспорта Ялты «нужно жестко и срочно наводить порядок».

«Сегодня вопросов к качеству перевозок предостаточно. Первое – заявленный график должен соблюдаться. Самые отдаленные населенные пункты не должны чувствовать себя отрезанными от жизни. Второе – автобусы и маршрутки должны быть элементарно чистыми и, кстати, по условиям, не старше 7 лет. Третье – только вежливый тон общения с пассажирами. Никакого хамства. К старикам и детям – особенное отношение. Я напоминаю, что в нашей стране с этого года высаживать из транспорта безбилетных детей запрещено законом», – подчеркнула глава Ялты.

Она также сообщила, что 20 апреля на маршруте №128 Форос-Ялта «в рамках контракта выйдут первые автобусы». По данным властей, с 1 мая начнут в рамках новых договоров курсировать автобусы в направлении Гурзуфа и Воронцовского дворца.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

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