Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.9
воздух +12
море +9

Происшествия

В Следственном комитете заявили, что «зверское убийство в Крыму» - фейк

13:21 четверг, 15 апреля 2021

В Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю опровергли информацию о жестоком убийстве мужчины в селе Вилино.

«В одной из групп в соцсетях с утра появился пост о «зверском убийстве мужчины» в селе Вилино. Информация не соответствует действительности», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сотрудники СК направят сведения в соответствующие органы для принятия мер в отношении сообщества, которое опубликовало информацию.

«Такими методами группы в соцсетях пытаются «накручивать» себе подписчиков, дестабилизируя распространением недостоверной информации обстановку в районе», - заявили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На судоремонтном заводе Севастополя подпольно изготавливали оружие. На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе занимались подпольным изготовлением стрелкового оружия и глушителей.

Полицейские раскрыли кражу на кладбище в Алуште. Сотрудники полиции задержали в Алуште двух местных жителей, которые после совместного распития спиртных напитков поехали на кладбище для совершения кражи.

В Севастополе проведут ревизию нотариальных контор. В Севастополе начинается новый передел земельной собственности, в рамках которого собираются провести ревизию нотариальных контор.

Сотрудники полиции изъяли две тонны алкоголя в Евпатории. В Евпатории сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около двух тысяч литров контрафактного алкоголя.

Водный кризис
Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам

Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам

Со следующей недели в Алуште ужесточат графики подачи воды до пяти часов в сутки для подготовки к курортному сезону, заявила глава курортного города Галина Огнева.

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти сто новых заражений за сутки

В Крыму почти сто новых заражений за сутки

За 14 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти города ожидают «наплыва туристов» в период майских праздников.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации