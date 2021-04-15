Происшествия
В Следственном комитете заявили, что «зверское убийство в Крыму» - фейк
В Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю опровергли информацию о жестоком убийстве мужчины в селе Вилино.
«В одной из групп в соцсетях с утра появился пост о «зверском убийстве мужчины» в селе Вилино. Информация не соответствует действительности», - отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, сотрудники СК направят сведения в соответствующие органы для принятия мер в отношении сообщества, которое опубликовало информацию.
«Такими методами группы в соцсетях пытаются «накручивать» себе подписчиков, дестабилизируя распространением недостоверной информации обстановку в районе», - заявили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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