Власть
В Симферополе снова ограничат движение по улице Козлова
Ограничение движения вводится из-за работ по укладке асфальта с 6:00 17 апреля по 6:00 19 апреля, на участке от улицы Старозенитная до Красноармейской.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
«Движение автобусов по маршрутам №2, №7, №25, №52, №54, №99 будет осуществляться по улице Дмитрия Ульянова, №6 — по улице Батурина», — сообщили в пресс-службе.
Также движение троллейбусов по маршрутам №4, №7, №9 будет осуществляться до площади Амет-Хана Султана.
Ранее на улице Козлова уже вводили ограничение движения на пять дней из-за ремонтных работ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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