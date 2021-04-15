В Симферополе снова ограничат движение по улице Козлова

Ограничение движения вводится из-за работ по укладке асфальта с 6:00 17 апреля по 6:00 19 апреля, на участке от улицы Старозенитная до Красноармейской.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Движение автобусов по маршрутам №2, №7, №25, №52, №54, №99 будет осуществляться по улице Дмитрия Ульянова, №6 — по улице Батурина», — сообщили в пресс-службе.

Также движение троллейбусов по маршрутам №4, №7, №9 будет осуществляться до площади Амет-Хана Султана.

Ранее на улице Козлова уже вводили ограничение движения на пять дней из-за ремонтных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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