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Власть

В Симферополе снова ограничат движение по улице Козлова

Ограничение движения вводится из-за работ по укладке асфальта с 6:00 17 апреля по 6:00 19 апреля, на участке от улицы Старозенитная до Красноармейской.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Движение автобусов по маршрутам №2, №7, №25, №52, №54, №99 будет осуществляться по улице Дмитрия Ульянова, №6 — по улице Батурина», — сообщили в пресс-службе.

Также движение троллейбусов по маршрутам №4, №7, №9 будет осуществляться до площади Амет-Хана Султана.

Ранее на улице Козлова уже вводили ограничение движения на пять дней из-за ремонтных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восстановление разворованных автобусов обойдется Симферополю в 92 млн рублей. Администрация Симферополя оценила в 92 млн рублей ремонт новых автобусов муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс», которые были разобраны и простаивали без дела.

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