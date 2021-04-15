Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента ● Крымский ученый заявил о риске «устаревания» вакцин из-за мутации коронавируса ● Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели ● Крымские лагеря смогут принимать на отдых детей с конца мая
В Симферополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом
За прошедшую неделю в Республике Крым подтверждено 645 случаев коронавирусной инфекции и 703 случая заболеваний внебольничными пневмониями.
Зарегистрирован 31 летальный случай от COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
По словам главы крымского Минздрава, коечный фонд составляет 1787 коек. Министр отметил, на прошлой неделе, с учетом динамики по увеличению количества заболевших, дополнительно введено 100 коек в Симферопольской городской клинической больнице № 7.
Выписанных пациентов на 27% меньше, чем на прошлой неделе. Отмечается уменьшение требующих госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония.
На сегодня в стационарах Крыма на лечении находятся 1 469 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, на амбулаторном лечении - 381 человек. Из продолжающих лечение 110 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане временно отказываются от мяса. Спрос на мясную продукцию в Крыму временно упал. Все дело в том, что с каждым годом на полуострове увеличивается численность людей, соблюдающих пост.
В Крыму поддержали идею ограничения рекламы фастфуда. Ограничение рекламы фастфуда поможет снизить потребление высококалорийной пищи.
Названы девять смертельно опасных продуктов. Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.
В Крыму процент смертности от коронавируса стабильно держится на отметке 10 процентов. В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом.
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За 14 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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