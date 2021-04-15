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Коронавирус в Крыму

В Симферополе развернули дополнительные койки для больных коронавирусом

11:14 четверг, 15 апреля 2021

За прошедшую неделю в Республике Крым подтверждено 645 случаев коронавирусной инфекции и 703 случая заболеваний внебольничными пневмониями.

Зарегистрирован 31 летальный случай от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По словам главы крымского Минздрава, коечный фонд составляет 1787 коек. Министр отметил, на прошлой неделе, с учетом динамики по увеличению количества заболевших, дополнительно введено 100 коек в Симферопольской городской клинической больнице № 7.

Выписанных пациентов на 27% меньше, чем на прошлой неделе. Отмечается уменьшение требующих госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония.

На сегодня в стационарах Крыма на лечении находятся 1 469 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, на амбулаторном лечении - 381 человек. Из продолжающих лечение 110 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане временно отказываются от мяса. Спрос на мясную продукцию в Крыму временно упал. Все дело в том, что с каждым годом на полуострове увеличивается численность людей, соблюдающих пост.

В Крыму поддержали идею ограничения рекламы фастфуда. Ограничение рекламы фастфуда поможет снизить потребление высококалорийной пищи.

Названы девять смертельно опасных продуктов. Среди привычной еды зачастую скрывается опасность — многие блюда, которые прочно вошли в наш рацион, могут быть смертельно опасны.

В Крыму процент смертности от коронавируса стабильно держится на отметке 10 процентов. В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом.

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