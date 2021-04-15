Общество
В Севастополе пассажиры «кошмарят» водителей маршруток камерами смартфонов
фото © sevastopol.su
Каких только курьезов не случается в общественном транспорте Севастополя. Один из таких случаев произошел накануне в маршрутке №20.
Пассажиры «топика» заметили некоторые странности в салоне и в поведении водителя. Как следует из поста в группе «Черный список Севастополь», автоматическая дверь маршрутки при движении постоянно без причины открывалась и закрывалась, водитель ехал неровно, останавливался в неположенных местах и проезжал мимо традиционных остановок общественного транспорта.
На вопросы, все ли в порядке, водитель отвечал утвердительно, но смутные сомнения терзали пассажиров и, исходя из увиденного, они сделали вывод: «судя по всему, водитель пьян».
В подтверждение своих предположений пользователи выложили в соцсети видеозапись, на которой видно, как неоднократно во время движения срабатывает автоматическая дверь маршрутки, однако по какой-то причине никто из сидящих не сообщил об этом водителю.
«Кто любит экстрим, можете рискнуть прокатиться, на свой страх и риск», – предлагает автор поста.
Алексей Черников, руководитель ООО «Зенит-Автотранс», обслуживающего городской 20-й маршрут, заверил, что информация в соцсети не соответствует действительности. Водитель маршрутки работает на предприятии уже три года и абсолютно адекватный, отметил он.
«Я так понимаю, пассажиры у нас освидетельствование не проводят, на глаз почему-то решили, что водитель пьяный. Это не соответствует действительности», – сообщил Черников.
Странности с входной дверью маршрутки перевозчик объяснил технической неисправностью и добавил, что это не первая подобная ситуация с данным транспортным средством.
«Дверь заклинило, но никто не сказал об этом водителю, все ехали, снимали и смеялись. Второй раз уже так получается с этой машиной. Где-то с полгода был аналогичный случай с дверью, тогда устранили, но вот опять», – пояснил Черников.
В подтверждение своего мнения перевозчик рассказал еще об одном случае, который по случайному совпадению произошел в этот же день на микроавтобусе другого маршрута, обслуживаемого ООО «Зенит-Автотранс».
Топик №83 выехал с конечной остановки на улице Шевченко на обычный маршрут, однако вскоре водитель выяснил, что у него вышел из строя валидатор.
В итоге водителю пришлось вернуться обратно на конечную остановку, чтобы пересадить пассажиров в другую маршрутку.
Однако пассажиры такого маневра явно не поняли – они стали снимать водителя на камеры смартфонов, чтобы позже пожаловаться на его действия куда нужно, рассказал перевозчик.
«У нас по контракту запрещена эксплуатация транспортного средства при неисправном валидаторе. Элементарно, не у всех есть наличные деньги, не все могут заплатить. Водитель принял грамотное решение», – считает Алексей Черников.
Что касается реакции пассажиров на происходящее в обеих ситуациях, то, по мнению перевозчика, снимать и выкладывать в интернет все подряд, не разобравшись в ситуации, в современном обществе уже становится нормой.
«У нас, к сожалению, жизнь такая: кого-то убивают — люди снимают, что-то горит — люди не помогают тушить, а снимают», – констатировал Алексей Черников.
В тексте использованы материалы: Форпост
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