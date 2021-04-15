В Крыму задержали фиктивного инвалида, который устроил скандал на АЗС

В дневное время суток, находясь на маршруте патрулирования, наряд группы вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с автозаправочной станции.

К прибывшим правоохранителям обратился оператор и пояснил, что на автозаправку в инвалидной коляске приехал мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, и начал провоцировать конфликт с сотрудниками. Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес работников, от него исходил резкий запах спиртного.

Сотрудник заправки вежливо попросил гражданина покинуть территорию АЗС, однако правонарушитель проигнорировал эти обращения и продолжал скандалить.Росгвардейцам, прибывшим на место происшествия, нетрезвый хулиган пояснил, что приехал в Крым, официально не работает по причине своей инвалидности.

В тот момент, когда сотрудники Росгвардии беседовали с задержанным, к нему подошел его знакомый и попросил отдать инвалидную коляску, которая, по его словам, принадлежит ему. Между приятелями началась словесная перепалка, во время которой, «инвалид» поднялся на ноги с кресла и самостоятельно стал передвигаться по автозаправке. Его знакомый воспользовался этим случаем, сел в инвалидную коляску, и, прикрыв ноги пледом, уехал на ней, как он выразился «на заработки».

Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего «липового» инвалида-скандалиста, неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранителей, и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские раскрыли кражу на кладбище в Алуште. Сотрудники полиции задержали в Алуште двух местных жителей, которые после совместного распития спиртных напитков поехали на кладбище для совершения кражи.

В Севастополе проведут ревизию нотариальных контор. В Севастополе начинается новый передел земельной собственности, в рамках которого собираются провести ревизию нотариальных контор.

Сотрудники полиции изъяли две тонны алкоголя в Евпатории. В Евпатории сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около двух тысяч литров контрафактного алкоголя.

В Крыму женщины лишились пару тысяч долларов при оформлении гражданства РФ. Две жительницы Красногвардейского района Крыма обратились в полицию с заявлением - малознакомая молодая женщина мошенническим путем завладела их деньгами.