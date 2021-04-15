Происшествия
В Крыму задержали фиктивного инвалида, который устроил скандал на АЗС
В дневное время суток, находясь на маршруте патрулирования, наряд группы вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с автозаправочной станции.
К прибывшим правоохранителям обратился оператор и пояснил, что на автозаправку в инвалидной коляске приехал мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, и начал провоцировать конфликт с сотрудниками. Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес работников, от него исходил резкий запах спиртного.
Сотрудник заправки вежливо попросил гражданина покинуть территорию АЗС, однако правонарушитель проигнорировал эти обращения и продолжал скандалить.Росгвардейцам, прибывшим на место происшествия, нетрезвый хулиган пояснил, что приехал в Крым, официально не работает по причине своей инвалидности.
В тот момент, когда сотрудники Росгвардии беседовали с задержанным, к нему подошел его знакомый и попросил отдать инвалидную коляску, которая, по его словам, принадлежит ему. Между приятелями началась словесная перепалка, во время которой, «инвалид» поднялся на ноги с кресла и самостоятельно стал передвигаться по автозаправке. Его знакомый воспользовался этим случаем, сел в инвалидную коляску, и, прикрыв ноги пледом, уехал на ней, как он выразился «на заработки».
Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего «липового» инвалида-скандалиста, неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранителей, и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.
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