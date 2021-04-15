В Крыму взамен уничтоженных деревьев теперь ничего высаживать не надо

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Правительство Крыма приняло постановление №227. Оно очень короткое, суть его уложилась в одну фразу: из старого документа, действующего с августа 2015 года, вычеркнули один абзац.

«В пункте 9 абзац второй признать утратившим силу». Подписал постановление председатель совета министров Юрий Гоцанюк.

Есть причины предполагать, что постановление принято из-за недавних протестов жителей Южного берега Крыма, в частности – курортного поселка Форос. Напомним, несколько месяцев назад в старинном Форосском парке, который является парком-памятником садово-паркового искусства, началось строительство новых объектов.

Министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев пояснил, что это «реконструкция и капитальный ремонт… я не вижу в этом ничего страшного».

Дело идет к думским выборам, поэтому уговаривать местных жителей не скандалить отправился глава Крыма Сергей Аксенов, По его словам, нарушений закона не выявлено. Тем более, что хозяева санатория «Форос» (компания «Татнефть» из Татарстана) вырубленные деревья компенсировали, как им кажется, новыми посадками.

Народ не успокоился: акция по высадке деревьев в парке обернулась не меньшим скандалом: «вместо столетних ливанских кедров, можжевельников и магнолий были высажены копеечные туи и кипарисы».

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила: прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке, по результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования.

Не прошло и месяца, как правительство Крыма своим постановлением дало понять, что уголовное дело против застройщика не имеет перспектив: теперь он вообще не обязан ничего высаживать вместо вырубленных деревьев.

В том самом отмененном втором абзаце говорилось: «выплата налагаемого в установленном законом порядке штрафа и возмещение вреда, причиненного незаконным удалением (сносом, уничтожением) и (или) повреждением зеленых насаждений, не освобождает виновных лиц от проведения компенсационного озеленения».

То есть теперь застройщика, даже если его признают виновным, от компенсационного озеленения освободили.

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