В Крыму почти сто новых заражений за сутки

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За 14 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2988 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 78 человек, выздоровевших за весь период – 36 320 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

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