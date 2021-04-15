В Крыму «пасечники» обокрали женщину и уехали в Краснодарский край

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в краже крупной суммы денег у жительницы Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказала правоохранителям крымчанка, до пропажи денег в ее квартире побывали незнакомцы под предлогом продажи меда. Заявительница сообщила, что к ней домой пришли двое мужчин и две женщины, которые предложили купить у нее стеклянные банки. Пенсионерка согласилась, поскольку на балконе у нее накопилось много стеклянной тары. Пока гости доставали банки, женщина устроила чаепитие для новых знакомых. После их ухода хозяйка обнаружила, что у нее из шкафа пропали 85 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили соседей и установили приметы подозреваемых, марку и цвет автомобиля, на котором они приезжали. Благодаря автоматизированной системе видеонаблюдения, полицейским удалось отследить автомобиль подозреваемых. Выяснилось, что машина пересекла Крымский мост.

Подозреваемых нашли и задержали в Краснодарском крае. В совершении кражи призналась одна из подозреваемых – 25-летняя уроженка Ставропольского края. Она рассказала, что похищенные средства успела потратить. Сейчас девушка находится под арестом.

По факту кражи возбудили уголовное дело. За совершение подобного преступления грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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