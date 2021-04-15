В Крыму началась запись желающих отправиться в хадж

Мусульмане Крыма, желающие совершить хадж в этом году, могут записаться через интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

«С целью подготовительной деятельности по организации отправки паломников в хадж-2021 в священные для мусульман Мекку и Медину, Королевство Саудовская Аравия, официальный хадж-оператор ЦРО ДУМ Крыма и Севастополя «Авн Тур» объявляет о начале записи всех желающих совершить хадж в 2021 году посредством электронной очереди», – говорится в сообщении.

Записавшиеся на хадж в 2020 году уже внесены в электронную очередь. Записаться можно через сайт оператора.

Ранее сообщалось, что квоту на хадж в 2021 году для мусульман Крыма могут урезать из-за пандемии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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