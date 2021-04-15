В Керчи на верфи перевернулся погрузчик: есть пострадавший

На судостроительной верфи в Керчи пострадал 60-летний рабочий.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Ведомство получило сообщение от работников судоверфи. Выяснилось, что во время разгрузочно-погрузочных работ перевернулся погрузчик. При этом пострадал находившийся в кабине водитель.

«В результате падения погрузчика его 60-летний водитель получил травмы. С переломами обеих ног он доставлен в городскую больницу, - сообщили в ведомстве, добавив, что правоохранительные органы в данный момент проводят проверку, в частности изучают технические документы на спецтехнику.

По итогам проверки материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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