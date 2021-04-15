Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.5
воздух +8
море +9

Власть

Украина арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым

18:06 четверг, 15 апреля 2021
Украина арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым

фото © Крыминформ

Авиакомпания осуществляла полеты в Крым с 2019 года. На ее воздушные суда наложен арест.

Украинский суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые тот использовал для полетов в Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

«Установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания доставляла пассажиров из/в аэропорт Симферополя.

Действия авиаперевозчика Украина рассматривает, как «нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет страны».

Прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов в базу международного розыска.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе снова ограничат движение по улице Козлова. Ограничение движения вводится из-за работ по укладке асфальта с 6:00 17 апреля по 6:00 19 апреля, на участке от улицы Старозенитная до Красноармейской.

Власти намерены существенно изменить организацию движения на ялтинской обводной дороге. Власти Ялты предлагают внести изменения в организацию движения на обводной дороге, огибающей большую часть города.

Восстановление разворованных автобусов обойдется Симферополю в 92 млн рублей. Администрация Симферополя оценила в 92 млн рублей ремонт новых автобусов муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс», которые были разобраны и простаивали без дела.

В Севастополе думают над экономным тарифом для будущей электрички. Городская электричка будет «вписана» в систему общественного транспорта Севастополя не только географически, но и экономически — власти планируют разработать тариф, который позволит экономить, используя в своем маршруте несколько видов транспорта, в том числе — и морской.

Санкции
Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США

Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда должностных лиц в Крыму, а также некоторых участников строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Власть
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.

Власть
Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу

Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу

В запретах на иностранное гражданство для чиновников Севастополя сделают исключение.

Водный кризис
Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам

Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам

Со следующей недели в Алуште ужесточат графики подачи воды до пяти часов в сутки для подготовки к курортному сезону, заявила глава курортного города Галина Огнева.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации