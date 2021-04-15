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Власть

Три года за езду в пьяном виде: в России хотят ужесточить ПДД

21:44 четверг, 15 апреля 2021
Три года за езду в пьяном виде: в России хотят ужесточить ПДД

фото © komionline.ru

В России предложили увеличить до трех лет максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом идет речь в законопроекте, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить более строгое наказание за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», - говорится в пояснительной записке.

Документ планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении на весенней сессии.

Авторы законопроекта предлагают увеличить сроки лишения свободы до трех лет, а исправительных работ – до двух. Также планируется увеличить размер штрафа – от 300 до 500 тысяч. Сейчас его сумма составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

Законопроектом предусмотрены штрафы в размере зарплаты или другого дохода осужденного за последние два-три года взамен 1-2 лет.

Помимо того, нарушитель до шести лет не сможет занимать некоторые должности или вести определенную деятельность. Ранее этот срок составлял три года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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