Власть
Три года за езду в пьяном виде: в России хотят ужесточить ПДД
фото © komionline.ru
В России предложили увеличить до трех лет максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом идет речь в законопроекте, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается установить более строгое наказание за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», - говорится в пояснительной записке.
Документ планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении на весенней сессии.
Авторы законопроекта предлагают увеличить сроки лишения свободы до трех лет, а исправительных работ – до двух. Также планируется увеличить размер штрафа – от 300 до 500 тысяч. Сейчас его сумма составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
Законопроектом предусмотрены штрафы в размере зарплаты или другого дохода осужденного за последние два-три года взамен 1-2 лет.
Помимо того, нарушитель до шести лет не сможет занимать некоторые должности или вести определенную деятельность. Ранее этот срок составлял три года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бывший чиновник из Алушты проведет семь лет в колонии за взятку. Экс-начальник управления капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты проведет более семи лет в колонии строгого режима за взятку и злоупотребление должностными полномочиями.
В Следственном комитете заявили, что «зверское убийство в Крыму» - фейк. В Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю опровергли информацию о жестоком убийстве мужчины в селе Вилино.
В Крыму задержали фиктивного инвалида, который устроил скандал на АЗС. В дневное время суток, находясь на маршруте патрулирования, наряд группы вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с автозаправочной станции.
На судоремонтном заводе Севастополя подпольно изготавливали оружие. На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе занимались подпольным изготовлением стрелкового оружия и глушителей.
Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США
Вашингтон ввел санкции в отношении ряда должностных лиц в Крыму, а также некоторых участников строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу
В запретах на иностранное гражданство для чиновников Севастополя сделают исключение.
В Севастополе пассажиры «кошмарят» водителей маршруток камерами смартфонов
Каких только курьезов не случается в общественном транспорте Севастополя. Один из таких случаев произошел накануне в маршрутке №20.
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками
Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.
3 часа назад
На Крымском мосту загорелся автомобильфото
7 часов назад
Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам
Со следующей недели в Алуште ужесточат графики подачи воды до пяти часов в сутки для подготовки к курортному сезону, заявила глава курортного города Галина Огнева.