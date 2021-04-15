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Санкции

Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США

16:51 четверг, 15 апреля 2021
Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США

фото © Новости Крыма

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда должностных лиц в Крыму, а также некоторых участников строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, под санкциями Минфина США оказались начальник управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, а также глава МВД по республике Павел Каранда и министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.

Также ограничения введены в отношении гендиректора инфраструктурной строительной компании «Мостотрест» Леонида Рыженькина, который ранее в должности заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам АО «Стройгазмонтаж» участвовал в строительстве Крымского моста.

В санкционном перечне также оказались компания «Ленпромтранспроект», управление строительства железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск, а также «СИЗО-1» в Симферополе.

В Минфине объяснили свое решение тем, что данные лица, компании и учреждения «причастны к строительству моста в Керченском проливе в нарушение суверенитета Украины и осуществлению контроля и управления в Крыму»

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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