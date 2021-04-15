Севастопольцы выдвинули ультиматум ворующей саженцы пенсионерке

Жители дома № 5 на ул. Бориса Михайлова в Севастополе выдвинули ультиматум гражданке, систематически посягающей на клумбы общей придомовой территории.

Согласно выдвинутым в социальных сетях требованиям, пенсионерке надлежит вернуть обратно все растения, которые она выкопала. В противном случае, подчеркивают жильцы, будет дан ход уже написанному заявлению в полицию.

Пойти на крайние меры, говорится в сообщении в социальных сетях, жильцов заставила безнаказанность «преступницы», явно входящей во вкус.

«Сначала ночью ходила, выкапывала розы. Сейчас вообще обнаглела. Средь бела дня, посмотрев на камеру, вырвала саженец сосны. Ну не сволочь?! Заявление написано, советуем добровольно возместить ущерб. Бери лопату и сади все, что украла (можешь ночью)», – предлагают жильцы вариант решения проблемы «по-хорошему».

Как подчеркивают жильцы, персона любительницы растений им хорошо известна.

«Мы же друг друга все знаем, район маленький – Камыши. Жизнь прожила, а совести и стыда ноль!», – отмечают жильцы дома № 5 на ул. Бориса Михайлова.

Как неофициально сообщили действующие сотрудники полиции, исходя из известной информации, «преступнице» может грозить административное наказание за мелкое хулиганство.

В тексте использованы материалы: Форпост

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