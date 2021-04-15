Санавиация впервые эвакуировала больного ребенка из Севастополя

Борт санитарной авиации совершил первую эвакуацию больного ребенка из Севастополя на лечение в другом регионе.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на заместителя главного врача горбольницы №5 Елену Соколову.

«Впервые для спасения ребенка мы задействовали вертолет. Ребенок поступил к нам с тяжелыми ожогами, и как только появилась возможность, мы перенаправили его в краснодарский ожоговый центр. Борт вылетел из Севастополя около 10 утра, и к обеду ребенок уже был под наблюдением наших коллег с материка. Уже на следующий день пациента благополучно прооперировали, все было сделано четко и своевременно, – цитирует ее пресс-служба правительства Севастополя. – Воздушный транспорт мы будем задействовать и в дальнейшем».

Во время полета ребенок находился на искусственной вентиляции легких, сопровождающая бригада обеспечивала необходимую поддержку. «Все сложилось благополучно, сейчас ребенок уже дышит самостоятельно, состояние стабилизировано», – сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации для детского населения городской больницы №5 Наталья Тищенко.

Ранее нуждающихся в транспортировке пациентов отправляли на лечение в федеральные медцентры автотранспортом или самолетами через Симферополь. В самом Севастополе санавиации не было.

Предоставление вертолетов для санавиации в Крыму обойдется в 46,2 миллиона рублей в этом году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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