Ремонт улицы в Евпатории привел к образованию 40-метровых луж

40-метровые лужи образовались в Евпатории после ремонта дорожного покрытия на улице Чапаева.

Об этом во время совещания по реализации инфраструктурных проектов сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ссылаясь на обращение жителей.

«Сегодня мне поступило коллективное обращение: ряд кооперативов и организации, которые примыкают к дороге по улице Чапаева, которая была отремонтирована, сообщают, что образовались огромные лужи – 7 на 40 метров, просто колоссальные. Дорогу подняли определенным образом выше уровня, и сток пошел в другую сторону. У людей не было проблем, теперь перебираются вплавь», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма отправил главу администрации Евпатории Романа Тихончука разобраться с проблемой и поручил доложить о ситуации к вечеру. «Не должно быть так, что одно строим, а другое рушим», – отметил он.

Тихончук заявил в ответ, что «проблема понятна», техническое решение по устранению проблемы найдено.

Улицу Чапаева в прошлом году ремонтировала компания «РСК-Юг» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта компания по итогам работы в прошлом году обязана заплатить 1,3 млн рублей в качестве наказания за просроченный и некачественный ремонт дорог по шести контрактам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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