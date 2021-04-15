Прогноз погоды в Крыму на четверг 15 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 15 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (метами юго-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 11, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 8, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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