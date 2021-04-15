Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу

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В запретах на иностранное гражданство для чиновников Севастополя сделают исключение.

Севастополь занял особое место в пакете законов, рассмотренных Государственной Думой в среду, 14 апреля. Во втором, основном чтении был принят пакет законопроектов о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом.

Речь идет об инициированных в конце ноября президентом РФ Владимиром Путиным законопроектах №1065287-7 и №1065309-7. Инициатива была направлена на развитие новых норм конституции и предполагала внесение изменений более чем в 20 федеральных законов.

Законопроекты предусматривают запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом. Законопроект запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформления допуска к гостайне.

Схожие ограничения будут введены в отношении военнослужащих и работников органов госбезопасности.

При этом законопроект дает возможность лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство, и иностранным гражданам проходить военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях.

Закон о воинской обязанности должен быть дополнен нормой, по которой граждане, обучающиеся для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, обязаны сообщить в свой военный центр о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного не позднее пяти рабочих дней.

В случае появления или наличия иностранного гражданства такие лица подлежат «отчислению из военного учебного центр». В то же время они по-прежнему будут подлежать воинскому призыву.

К актуальным для Севастополя новациям также можно отнести порядок приема на гражданскую службу. Согласно поправкам, гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство, которое он не может прекратить по независящим от него причинам, в исключительных случаях «в порядке, определенном президентом Российской Федерации», может быть принят на государственную или муниципальную службу на должность, не требующую доступа к гостайне.

Действие всей этой статьи не распространяется на жителей Крыма и Севастополя, так что устраиваться на государственную службу севастопольцы, которых Украина продолжает считать своими подданными, могут без личного согласования Владимира Путина.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.

«Мы считаем, что этот закон заработает с 1 июля, потому что есть эксклюзивная история по Крыму и Севастополю. Мы будем вносить поправки, связанные с федеральным конституционным законом о присоединении Крыма и Севастополя, и нам потребуется несколько подзаконных актов, которые также будут приниматься до 1 июля», — цитирует председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинниова «Парламентская газета».

В тексте использованы материалы: Форпост

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