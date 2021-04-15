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Власть

Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

19:05 четверг, 15 апреля 2021
Отсидеться не удалось: с крымчан начали взымать долги перед украинскими банками

фото © Новости Крыма

Жители Республики Крым жалуются на то, что у них со счетов стали автоматически списывать деньги на покрытие долгов по кредитам, которые они брали в украинских банках до 2014 года.

Автор одного из таких сообщений рассказал в группе «Злой крымчанин» соцсети «ВКонтакте» о том, что взял кредит в украинском банке в 2013 году. Постфактум ему стало известно, что недавно Джанкойский районный суд принял решение о взыскании этого долга, который перекупила некая московская компания.

«То есть прошел какой-то суд, без уведомления об этом в принципе, было принято решение без уведомления о принятии этого решения и сразу взыскали средства в пользу непонятной организации», — написал подписчик.

В юридической компании «Прецедент консалтинг» пояснили, что задолженность проживающих в Крыму и Севастополе физических лиц перед украинскими банками до 18 марта 2014 года может взыскиваться в соответствии с федеральным законом.

Таким правом обладают специальные аккредитованные юрлица, которым украинские банки частично уступили долги.

«Известно о пяти таких организациях: ООО «ЮК «Правовые инициативы» (Краснодар), АО «Фондовый конверс-центр» (Симферополь), ООО «Ледтех групп» (Москва), ООО «Диджи финанс рус» (Санкт-Петербург), ООО «Ритм» (Краснодар)», — рассказал сотрудник «Прецедент консалтинг» Дарьян Панин.

Если решение о взыскании уже состоялось, но дело рассмотрено без участия ответчика, в первую очередь необходимо получить копию судебного решения и ознакомиться с материалами дела, чтобы уже самостоятельно или с профессиональной помощью обжаловать его, отметил юрист. Необходимо также помнить — каждый конкретный спор может иметь свои особенности.

Специалист напомнил о том, что с юридических лиц в Крыму долги взыскивает Фонд защиты вкладчиков. Однако были случаи, когда организация требует взыскания отсутствующей задолженности или задолженности, которая значительно превышает существующую.

«В таких ситуациях все зависит от качества юридической защиты», — резюмировал Дарьян Панин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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