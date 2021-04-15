Власть
Новый светофор изменит движение в центре Севастополя
Реверсивный светофор, недавно установленный на улице Карантинной в центральной части Севастополя, вызвал бурную реакцию у проезжающих мимо автомобилистов.
Из-за ведущегося ремонта данный участок долгое время был полностью перекрыт, поэтому подобное нововведение горожане восприняли крайне положительно.
«Товарищи, в Севастополе грандиозное событие зафиксировано! Или у чиновников, или у дорожных рабочих появилась голова – это очень редкое явление. В Севастополе, как видите, на улице Карантинной поставили реверсный светофор, чтобы люди спокойно проезжали в узости», – эмоционально высказался на видео очевидец.
Напомним, Карантинная улица, которая разгружала основную магистраль из Ленинского в Гагаринский район города, была перекрыта 19 февраля в связи с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Движение всех видов транспорта на участке дороги от улицы Пожарова до Войсковой площади должно было возобновиться 2 марта, однако после эта дата была перенесена.
Справочно: реверсивный светофор устанавливается непосредственно перед началом полосы и сигнализирует о возможности или запрете движения в определенном направлении. В случае улицы Карантинной подобное решение, вероятнее всего, носит временный характер и принято на время выполнения работ на соседней полосе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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