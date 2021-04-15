Происшествия
На Крымском мосту загорелся автомобиль
На Крымском мосту вечером 14 апреля произошло ДТП — прямо на ходу загорелся легковой автомобиль марки BMW.
Возгорание произошло около 21.00. Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативным действиям пожарного расчета «отдельного поста по охране транспортного перехода Краснодарский Край — Крым» 15-й пожарно-спасательной части. Пострадавших нет, — сообщает КП-Крым.
В пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что автомобиль загорелся на 144-м километре по направлению в Республику Крым. Очевидцы отмечают, что в течение часа на мосту образовался длинный затор.
— На место оперативно прибыли и работали пожарные, сотрудники ДПС и аварийный комиссар, поэтому движение на данном участке мостового перехода было приостановлено. В 21.50 пожар был потушен и движение открыто. Причины возгорания будут установлены позже. Движение по направлению в Краснодарский край осуществлялось в штатном режиме, — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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