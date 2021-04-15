Морских автобусов не будет: в мэрии Ялты усомнились в словах Павленко

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Запуск пассажирских перевозок на катерах вдоль ЮБК назвали долгосрочной перспективой.

Пассажирские катера вдоль Южного берега Крыма вряд ли будут запущены в этом году. Об этом заявил сотрудник отдела информационной политики администрации Ялты Геннадий Куликов.

Ранее глава Ялты Янина Павленко анонсировала начало морских пассажирских перевозок между населенными пунктами ЮБК уже этим летом. По ее словам, завод «Море» готов предоставить городу облегченные катера, которые могут стать своего рода «морскими автобусами».

Однако, отметил Куликов, если катера и будут предоставлены, то возникнут другие проблемы. В частности, необходимо восстановить причалы.

«И в самом порту, и везде причалы не наши, как и катера. Они относятся к морпорту. Это все ГУП РК «Крымские морские порты». Я думаю, это какая-то очень долгосрочная перспектива», - сказал он.

Куликов напомнил, что с аналогичной инициативой выступал покойный глава Ялты Иван Имгрунт, но реализовать проект так и не получилось.

В тексте использованы материалы: Форпост

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