Водный кризис
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Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам
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Со следующей недели в Алуште ужесточат графики подачи воды до пяти часов в сутки для подготовки к курортному сезону, заявила глава курортного города Галина Огнева.
«Сейчас мы уже переходим на серьезные графики для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой. Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения. У нас не будет с этим проблем. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов. Но при этом санаторно-курортный комплекс находится по географическому положению так, что вода у них будет. Они находятся внизу, а система водоснабжения города расположена так, что все потоки воды идут в нижнюю часть», - объяснила мэр на форуме «Открытый Крым».
Она уточнила, что графики введут в городе уже на следующей неделе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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