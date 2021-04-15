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Водный кризис

Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам

14:52 четверг, 15 апреля 2021
Алушта
Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам

фото © Podrobnosti.ua

Со следующей недели в Алуште ужесточат графики подачи воды до пяти часов в сутки для подготовки к курортному сезону, заявила глава курортного города Галина Огнева.

«Сейчас мы уже переходим на серьезные графики для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой. Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения. У нас не будет с этим проблем. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов. Но при этом санаторно-курортный комплекс находится по географическому положению так, что вода у них будет. Они находятся внизу, а система водоснабжения города расположена так, что все потоки воды идут в нижнюю часть», - объяснила мэр на форуме «Открытый Крым».

Она уточнила, что графики введут в городе уже на следующей неделе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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