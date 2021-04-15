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Происшествия

Машина с тремя подростками опрокинулась под Севастополем

Машина с тремя подростками опрокинулась под Севастополем

фото © пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

Трое детей и женщина-водитель 1980 года рождения пострадали в ДТП под Севастополем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, автомобиль Хендай двигался в сторону Терновки по автодороге Танковое-Оборонное. Водитель не справилась с управлением, автомобиль вылетел с трассы и, зацепившись за земляной вал, перевернулся. Сообщение об аварии, уточнили в полиции, поступило от очевидцев.

«В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и 3 несовершеннолетних пассажира, два в возрасте 11 лет и один в возрасте 14 лет. Все пострадавшие госпитализированы», – сообщила замначальника пресс-службы севастопольского УМВД Мария Нажа.

Напомним, последние несколько дней в Севастополе выдались «урожайными» в плане различных дорожно-транспортных происшествий. Накануне, 14 апреля, «Газель» протаранила карету скорой помощи, опрокинув ее на бок. 12 апреля в Балаклаве в кювет улетел «ВАЗ».

На спуске Котовского перевернулась «Лада», а водитель белого микроавтобуса удивил метким ночным прыжком в строительный котлован на повороте с улицы Пожарова на Стрелецкий спуск, где чуть было не «торпедировал» стратегический вентиль водопровода, от которого зависит водоснабжение двух районов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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