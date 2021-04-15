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Курортный сезон

Крымские власти мечтают о туристическом рекорде в этом году

20:51 четверг, 15 апреля 2021
Крымские власти мечтают о туристическом рекорде в этом году

фото © pixabay.com

Министр курортов региона заявил, что несмотря на большое количество отдыхающих, сезон будет непростым.

Власти региона планируют, что Крым в 2021 году примет рекордное количество отдыхающих, заявил глава Минкурортов республики Вадим Волченко.

По его словам, в настоящее время Крым по количеству туристов опережает показатель 2019 года более чем на 20%.

Волченко отметил, что власти всерьез рассчитывают на то, что в этом году будет побит предыдущий рекорд.

Министр также заявил о непростом сезоне для отрасли этим летом в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Большая загрузка является большой ответственностью», - отметил Волченко.

Ранее спикер парламента республики Владимир Константинов всерьез считает цены на отдых в Крыму приемлемыми. Соответствующее заявление политика вызвало улыбку у ведущей федерального телеканала.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Какие отели поднимут цены в Крыму. Значительного повышения цен на отдых в Крыму в предстоящем сезоне быть не должно, уверен министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти города ожидают «наплыва туристов» в период майских праздников.

Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая.

За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов. За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.

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