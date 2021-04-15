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Происшествия

Крымчанке грозит два года тюрьмы за продажу несуществующих детских колясок

09:30 четверг, 15 апреля 2021

Злоумышленница продавал на популярном сайте объявлений детскую коляску, брала предоплату и переставала выходить на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В полицию Симферополя обратилось сразу несколько женщин, которые рассказали, что присмотрев детскую коляску на сайте объявлений перевели деньги на счет продавца, однако остались ни с чем.

Отрабатывая заявления, правоохранители установили личность подозреваемой – ранее судимой за мошенничество 29-летней жительницы одного из сел Ленинского района.

«Женщина призналась, что с целью обмана разместила объявление о продаже коляски по очень низкой цене, и стремилась по телефону убедить молодых мамаш внести предоплату», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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