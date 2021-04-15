Происшествия
Крымчанке грозит два года тюрьмы за продажу несуществующих детских колясок
Злоумышленница продавал на популярном сайте объявлений детскую коляску, брала предоплату и переставала выходить на связь.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В полицию Симферополя обратилось сразу несколько женщин, которые рассказали, что присмотрев детскую коляску на сайте объявлений перевели деньги на счет продавца, однако остались ни с чем.
Отрабатывая заявления, правоохранители установили личность подозреваемой – ранее судимой за мошенничество 29-летней жительницы одного из сел Ленинского района.
«Женщина призналась, что с целью обмана разместила объявление о продаже коляски по очень низкой цене, и стремилась по телефону убедить молодых мамаш внести предоплату», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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