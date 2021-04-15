Происшествия
Крымчанин пойдет под суд за жестокое убийство пожилого мужчины
В Бахчисарайском районе завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
11 ноября 2020 года в частном доме в селе Нижняя Голубинка обнаружили тело хозяина дома с многочисленными колото-резанными ранениями в области шеи, груди, живота.
Подозреваемым оказался 26-летний житель Симферополя, который распивал алкоголь в компании 60-летнего мужчины. Между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек шесть раз ударил ножом пожилого приятеля в область головы, шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма, после смерти знакомого обвиняемый еще несколько раз ударил его ножом в область груди и живота.
Уголовное дело направят в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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