Константинов думает, что цены на отдых в Крыму «приемлемые»

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Цены на отдых в Крыму являются приемлемыми для любой категории отдыхающих.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Сейчас разброс цен большой, но, хочу сказать, что цены нормальные, приемлемые. Во всяком случае по тому уровню бронирования, который мы рассматриваем, есть и две тысячи за ночь номер, есть и пять тысяч номер, у нас очень большой спектр. Сегодня Крым становится туристическим», – сказал Константинов.

По его словам, власть и бизнес ведут работу по расширению и модернизации существующей туристической инфраструктуры.

«Главная задача, которую ставят власти вместе с бизнесом – удержать туристов, чтобы не было единоразовой акцией, – отметил Константинов. – Если нам это удастся, это поднимет нашу экономику совершенно на другой уровень. Это будет уже другой Крым, я вам скажу, совершенно другой».

По мнению Константинова, Крым в состоянии разместить всех туристов, которые приедут сюда после закрытия авиасообщения с Турцией. Не считая частного сектора, Крым в мае и июне в состоянии принять более миллиона туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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