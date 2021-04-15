Какой сегодня праздник 15 апреля

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Сегодня, 15 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день искусства (World Art Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день искусства (World Art Day) отмечается ежегодно 15 апреля. Он был учрежден Международной ассоциацией искусства (IAA) и впервые отмечался в 2012 году.

Идея международного дня, посвященного всем видам изобразительного искусства, впервые прозвучала на 17-й Генеральной Ассамблее Международной ассоциации искусства, проходившей в мексиканском городе Гвадалахара. Ее предложил представитель Турции.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню искусства, включают художественные выставки, конференции, дни открытых дверей в музеях и др. Праздник активно поддерживают онлайн-медиа.

Международный день культуры (World Day of Culture)

Чтобы подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии.

В сам же Международный день культуры во многих странах проходят различные праздничные мероприятия. Устраиваются торжественные концерты, выставки национальных культур, конференции и лекции на различные культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления и многое другое. Также в этот день поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником.

Тит Ледолом

Народный праздник «Тит Ледолом» отмечается 15 апреля (по старому стилю - 2 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святых Тита Чудотворца и мученика Поликарпа. Другие названия праздника: «День святого Тита», «Тит и Поликарп», «Бесхлебница», «Барыш-день». По поверью, чем лучше отпраздновать этот день, тем лучше будут идти продажи весь год.

Также сегодня, 15 апреля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Тита Чудотворца

- День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России

- День экологических знаний

- День влюбленных в Казахстане

- День Любви в Грузии

- День работников уголовного розыска Украины

- День независимости Израиля

- День путешествий налегке

- День «Это отстой» (That Sucks Day) в США

- День памяти «Титаника» (National Titanic Remembrance Day) в США

- День резинового ластика (National Rubber Eraser Day) в США

- День детей в Испании

- День Солнца в КНДР

- День прачечной (National Laundry Day) в США

- День глазированного окорока (National Glazed Spiral Ham Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Ефим, Тит, Анастасий, Савва, Поликарп, Амфиан, Едесий.

Что происходило 15 апреля в прошлые годы

1450 - Французы завершили завоевание Нормандии.

1657 - Козацька Рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию.

1849 - Торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.

1874 - Непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

1919 - В России началось создание системы концентрационных лагерей

1920 - Председателем большевиков Украины избран С. Косиор.

1923 - Началось массовое производство инсулина для лечения диабета.

1944 - Освобождение Тернополя от немецко-фашиських захватчиков.

1948 - Состоялся первый военный бой между израильтянами и арабами.

1950 - МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.

1951 - В Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс Вселенная».

1955 - В Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сети «Макдональдс».

1994 - Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.

1999 - В автокатастрофе погиб знаменитый модельер Никола Труссарди.

2000 - Премьер-министр Украины Виктор Ющенко посвящен в запорожские казаки.

2000 - На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста.

2001 - свою первую победу в гонках «Формула-1» получил младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф Шумахер, который на машине «Уильямс» выиграл Гран-при на трассе в Сан-Марино.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 апреля. Какие праздники будут завтра?

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