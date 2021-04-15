Какие отели поднимут цены в Крыму

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Значительного повышения цен на отдых в Крыму в предстоящем сезоне быть не должно, уверен министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По словам Волченко, ценовая политика зависит от сегмента туристического рынка.

«Если мы говорим о санаториях, то там повышение цен незначительное, как и в сегменте малых отелей. В отелях класса «Люкс» это более заметно. Но наши даже самые топовые отели всегда начинают свою работу с отрицательными значениями стоимости отдыха, но цены потом повышаются из-за того, что спрос высокий. Это отдельный вопрос, который мы будем обсуждать откровенно. Цены повышаться значительно не должны», - заявил Волченко на форуме «Открытый Крым».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на отечественных курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая.

За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов. За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.

ФАС проконтролирует цены на отдых в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на российских курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Турбизнес оценил влияние на Крым ограничения авиасообщения с Турцией. Крымские туроператоры рассчитывают, что закрытие авиасообщения с Турцией приведет к переориентации части турпотока на Крым.