Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.5
воздух +11
море +9

Курортный сезон

Какие отели поднимут цены в Крыму

17:04 четверг, 15 апреля 2021
Какие отели поднимут цены в Крыму

фото © Новости Крыма

Значительного повышения цен на отдых в Крыму в предстоящем сезоне быть не должно, уверен министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По словам Волченко, ценовая политика зависит от сегмента туристического рынка.

«Если мы говорим о санаториях, то там повышение цен незначительное, как и в сегменте малых отелей. В отелях класса «Люкс» это более заметно. Но наши даже самые топовые отели всегда начинают свою работу с отрицательными значениями стоимости отдыха, но цены потом повышаются из-за того, что спрос высокий. Это отдельный вопрос, который мы будем обсуждать откровенно. Цены повышаться значительно не должны», - заявил Волченко на форуме «Открытый Крым».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на отечественных курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая.

За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов. За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.

ФАС проконтролирует цены на отдых в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на российских курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Турбизнес оценил влияние на Крым ограничения авиасообщения с Турцией. Крымские туроператоры рассчитывают, что закрытие авиасообщения с Турцией приведет к переориентации части турпотока на Крым.

Санкции
Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США

Силовики и министры: кто в Крыму попал под новые санкции США

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда должностных лиц в Крыму, а также некоторых участников строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Власть
Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу

Паспорт Украины можно не сдавать: севастопольским чиновникам разрешат пользоваться безвизом в Европу

В запретах на иностранное гражданство для чиновников Севастополя сделают исключение.

Происшествия
Машина с тремя подростками опрокинулась под Севастополем

Машина с тремя подростками опрокинулась под Севастополем

Трое детей и женщина-водитель 1980 года рождения пострадали в ДТП под Севастополем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации