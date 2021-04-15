Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Ялты ожидают «значительного наплыва туристов» на майские праздники ● Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае ● В Крыму создадут пять крупных туристических кластеров ● Дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернут в Севастополе ● Крым стал дороже Сочи и Антальи
Какие отели поднимут цены в Крыму
фото © Новости Крыма
Значительного повышения цен на отдых в Крыму в предстоящем сезоне быть не должно, уверен министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
По словам Волченко, ценовая политика зависит от сегмента туристического рынка.
«Если мы говорим о санаториях, то там повышение цен незначительное, как и в сегменте малых отелей. В отелях класса «Люкс» это более заметно. Но наши даже самые топовые отели всегда начинают свою работу с отрицательными значениями стоимости отдыха, но цены потом повышаются из-за того, что спрос высокий. Это отдельный вопрос, который мы будем обсуждать откровенно. Цены повышаться значительно не должны», - заявил Волченко на форуме «Открытый Крым».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на отечественных курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая.
За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30 процентов. За сутки после решения оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.
ФАС проконтролирует цены на отдых в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на российских курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
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