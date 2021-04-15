«Гвардеец» и «Евпатория» разыграют Кубок Крыма по футболу

Прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Крымского футбольного союза.

«Гвардеец» (Скворцово) – «Кызылташ» (Бахчисарай) – 3:1 (2:1)

Голы: Хасцаев, 2, 35, Зборовский, 51 – Тохиров, 8.

Нереализованный пенальти: Ильин, 80.

Удаления: Зеленкевич, 54 (повторное предупреждение), Ходарченко, 90+6 (повторное предупреждение).

После минимальной домашней победы «Кызылташ» мог диктовать условия игры в ответной встрече. Но карты бахчисарайцам спутал быстрый гол «Гвардейца». Уже на второй минуте Дзамболат Хасцаев открыл счет в матче.

«Кызылташ» быстро вернул себе и преимущество, и инициативу. На 8-ой минуте Абдурашидбек Тохиров восстановил статус-кво.

Скворцовские футболисты не пали духом, продолжили атаковать и были вознаграждены двумя забитыми мячами. Дубль оформил все тот же Хасцаев, а победный для «Гвардейца» мяч влетел в ворота «Кызылташа» после встречи с Андреем Зборовским.

Но с этого момента началось только все самое интересное. Через 3 минуты поле за повторное предупреждение покинул полузащитник бахчисарайцев Дмитрий Зеленкевич.Даже в меньшинстве «Кызылташ» заработал пенальти, но Александр Ильин его благополучно не реализовал.

На шестой добавленной минуте бахчисарайцы остались вдевятером, с поля был удален Дмитрий Ходорченко. В итоге «Гвардеец» добился победы со счетом 3:1 и пробился в финал Кубка КФС.

ФК «Севастополь» – ФК «Евпатория» – 3:3 (2:2)

Голы: Айметдинов, 21, Тарасенко, 24, Супрун, 70 – Юдин, 15, Пшеничников, 45+1, Нуридинов, 62.

Первая полуфинальная встреча «Евпатории» и «Севастополя» завершилась вничью 1:1. Такой же счет значился на табло в ответном матче уже к 21-ой минуте. У «горожан» отличился Ярослав Юдин, а за «моряков» забил лучший бомбардир Премьер-лиги КФС Артур Айметдинов.

До конца первого тайма усилиями Захара Тарасенко и Владимира Пшеничникова счет стал 2:2. Этот результат устраивал «Евпаторию».

А после гола Длявера Нуридинова на 62-ой минуте матча «Севастополю» надо было уже забивать два мяча. «Моряки» справились с задачей частично. Максим Супрун сравнял счет, но большего хозяева поля сделать не смогли. 3:3 – в финал Кубка КФС проходит «Евпатория». Матч пройдет 9 мая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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