Гибель детей на пожаре в Крыму: родителей будут судить

Супружеская пара из села Геройское Сакского района предстанет перед судом из-за гибели двоих малолетних сыновей и их дедушки в результате пожара.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в октябре прошлого года при тушении пожара в частном доме в селе Геройское сотрудники МЧС обнаружили тела двух малолетних детей – мальчиков в возрасте 4 и 2 лет, и их 50-летнего дедушки, которые погибли в результате отравления угарным газом.

Накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртное. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, створки окон также были заблокированы. Согласно заключению экспертизы, причиной пожара стало воспламенение вещей внутри шкафа, где следователи обнаружили сожженные спички. Также судебно-медицинская экспертиза показала, что дедушка, под присмотром которого были оставлены дети, находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог предотвратить игры детей со спичками, что привело к трагедии.

Родители обвиняются в ненадлежащем воспитании детей и жестоком обращении с ними, неисполнении родительских обязанностей, а также в причинении смерти по неосторожности. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики Сакского района, не принявших мер по защите детей, находившихся в социально опасном положении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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