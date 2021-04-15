Эксперт думает, что высокий сезон в Крыму начнется уже в мае

фото © ria82.ru

В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая.

Об этом сообщил доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

По словам эксперта, с начала сезона в Крыму ожидается повышение потока туристов, и уже к концу мая возможна высокая загрузка санаториев и средств размещения, близкая к показателям конца июня 2019 года.

«Туроператоры не могут гарантировать, что с первого июня в Турцию возобновят чартеры. Возможно, сам турист не захочет рисковать и дополнительно тратить время, силы и деньги на альтернативные пути въезда в Турцию. Кроме того, в случае заболевания туристам придется искать страховку, которая сможет покрыть лечение от коронавируса в Турции, что явно повышает расходы на отдых», – рассказал Игорь Вахрушев.

Как отмечает специалист, спрос на внутренний туризм однозначно вырастет. Туристы, потерявшие бронирование турецких отелей из-за приостановки авиасообщения, ехали на купально-пляжный отдых, а альтернатива в России только одна – Краснодарский край и Крым, несмотря на то, что купальный сезон в этих регионах открывается позднее. В результате предложения отдыха в Крыму начнут расти уже с середины апреля.

«Если погода на полуострове поможет открыть пляжно-купальный сезон с конца мая, туристы будут счастливы, поскольку в Турцию в это время они летят уже плавать и загорать», – добавил Игорь Вахрушев.

Эксперт прогнозирует, что в этом году число туристов в Крыму может приблизиться к восьми миллионам за сезон.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФАС проконтролирует цены на отдых в Крыму. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить обоснованность роста цен на российских курортах, после того, как большинство зарубежных направлений было закрыто из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Турбизнес оценил влияние на Крым ограничения авиасообщения с Турцией. Крымские туроператоры рассчитывают, что закрытие авиасообщения с Турцией приведет к переориентации части турпотока на Крым.

В Крыму решили, что смогут заменить россиянам закрытую Турцию. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники.

В Крыму создадут пять крупных туристических кластеров. Сразу пять крупных туристических кластеров планируется создать в Крыму в ближайшее время.