Бывший чиновник из Алушты проведет семь лет в колонии за взятку

Экс-начальник управления капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты проведет более семи лет в колонии строгого режима за взятку и злоупотребление должностными полномочиями.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что в декабре 2018 года действующий на тот момент начальник управления капстроительства потребовал от руководителя фирмы передать ему взятку в размере 5% от цены контракта на выполнение капремонта сетей теплоснабжения трех жилых домов. Однако, несмотря на то, что работы в полном объеме выполнены не были, их качество не проверено и не принято технадзором, начальник управления подписал акт об их приемке.

Таким образом, на расчетный счет фирмы-подрядчика необоснованно перечислили более 800 тысяч рублей. Чиновник получил в виде взятки часть оговоренной суммы - 130 тысяч рублей. Общая сумма взятки составляла порядка 386 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил окончательное наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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