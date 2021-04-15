Власть
Бывший чиновник из Алушты проведет семь лет в колонии за взятку
Экс-начальник управления капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты проведет более семи лет в колонии строгого режима за взятку и злоупотребление должностными полномочиями.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Установлено, что в декабре 2018 года действующий на тот момент начальник управления капстроительства потребовал от руководителя фирмы передать ему взятку в размере 5% от цены контракта на выполнение капремонта сетей теплоснабжения трех жилых домов. Однако, несмотря на то, что работы в полном объеме выполнены не были, их качество не проверено и не принято технадзором, начальник управления подписал акт об их приемке.
Таким образом, на расчетный счет фирмы-подрядчика необоснованно перечислили более 800 тысяч рублей. Чиновник получил в виде взятки часть оговоренной суммы - 130 тысяч рублей. Общая сумма взятки составляла порядка 386 тысяч рублей.
Суд признал подсудимого виновным и назначил окончательное наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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